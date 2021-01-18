أجايي يعزز صفوف الأهلي قبل مواجهة المقاولون

شارك جونيور أجايي، مهاجم الأهلي، في مران الفريق صباح اليوم الإثنين، بعد تعافيه من إصابته في الوتر الوحشي بكاحل القدم.
وانتظم أجايي في المران الجماعي بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتأكدت جاهزيته من الناحية الطبية.
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعب النيجيري قبل انطلاق المران بحضور طبيب الفريق، للاطمئنان تماما على حالة أجايي قبل الدفع به.
وأجرى أجايي اختبارا طبيا قبل انطلاق المران، ثم شارك في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة «المقاولون العرب» المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.