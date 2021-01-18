طمأنت الفنانة فيفي عبده، جمهورها على حالتها الصحية، قائلة إنها بخير.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أنها تتعافى حاليًا، معقبة: «كنت تعبانة ودلوقتي بتعافى».

وأوضحت أن صحتها كانت جيدة، لحين أخذت «حقنة» بطريقة خاطئة من قبل أحد الصيادلة، مضيفة أن هذا الخطأ تسبب لها في وجع شديد بقدميها، ما أدى إلى عدم قدرتها على المشي.

ونفت خبر اعتزالها أي من الفن أو الرقص الشرقي، معربة عن حبها الشديد للرقص الشرقي: «دلوقتي برقص في البيت لأني بحب الرقص الشرقي جدا وبحب أقدمه».

واستنكرت الشائعات المثارة حول مرضها، مستطردة: «فاهمين إني عيانة وبفرفر عشان كده بطلعلهم في الفيديوهات وأقولهم أنا كويسة، بيموتونا على مزاجهم ويدخلونا الإنعاش على مزاجهم»، على حد قوله.

وأعربت عن استيائها الشديد من الشائعات التي أثيرت حول ذهابها للرقص في الساحل الشمالي رغم مرضها الشديد، نافية خبر ارتدائها الحجاب: «كنت بصلي وكسلت أشيل الطرحة لأن الجو كان برد وكتبت كده».