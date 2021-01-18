إصابة 9 أشخاص جراء حادثتين منفصلتين في أسوان

أصيب 9 أشخاص، اليوم، جراء حادثتين منفصلتين شهدهما الطريق الزراعي، وطريق أسوان - البحر الأحمر.



كان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أسوان/ إدفو، أمام نقطة شرطة الغوالية بمركز إدفو، شمال المحافظة بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.



كما تلقى مرفق الإسعاف، إخطاراً بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق إدفو/ مرسى علم، شمال شرق المحافظة، نتج عنه إصابة شخصين، ونقلا إلى المستشفى، وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.