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إصابة 9 أشخاص جراء حادثتين منفصلتين في أسوان

ارشيفية
ارشيفية
حمادة بعزق:
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:15 م
أصيب 9 أشخاص، اليوم، جراء حادثتين منفصلتين شهدهما الطريق الزراعي، وطريق أسوان - البحر الأحمر.

كان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أسوان/ إدفو، أمام نقطة شرطة الغوالية بمركز إدفو، شمال المحافظة بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.

كما تلقى مرفق الإسعاف، إخطاراً بانقلاب سيارة بالكيلو 40 طريق إدفو/ مرسى علم، شمال شرق المحافظة، نتج عنه إصابة شخصين، ونقلا إلى المستشفى، وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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