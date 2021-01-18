لاعبو أستراليا المفتوحة للتنس لا يحظون «بمعاملة خاصة» في الحجر الصحي

قال دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين إن لاعبي التنس الــ72 الذين اضطروا للخضوع لحجر صحي بإجراءات مشددة في غرفهم الفندقية بملبورن لمدة 14 يوما، لن يحظوا بمعاملة خاصة.

وجاء ذلك بعد أن تردد أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أرسل خطابا إلى كريج تايلي رئيس اتحاد التنس الأسترالي، يتضمن قائمة بمطالب تتعلق بظروف الحجر الصحي الذي يخضع له اللاعبون، وذلك قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وجرى فرض الحجر الصحي على اللاعبين والمرافقين لهم، في غرفهم الفندقية ودون السماح لهم بالتدريب خارج الغرف، بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة أشخاص وصلوا برفقتهم على متن ثلاث طائرات، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن المفترض أن تنطلق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة في الثامن من شباط/فبراير المقبل، وقال المنظمون إن البطولة ستبدأ في الموعد المقرر.

وقال أندروز في تصريحات للصحفيين في ملبورن :"الناس لهم الحرية في تقديم قوائم من الطلبات، لكن الرد هو، لا."

وأضاف :"أعرف أن هناك بعض الثرثرة من عدد من اللاعبين بشأن القواعد. حسنا، القواعد تنطبق عليهم مثلما تنطبق على الأخرين، وقد تم إبلاغهم جميعا بذلك قبل أن يأتوا... لا توجد معاملة خاصة هنا. لأن الفيروس لا يعاملك بشكل خاص. وبالتالي، نحن كذلك."

وأعلن أندروز عن أربع حالات إصابة أخرى بعدوى فيروس كورونا بين القادمين عبر تلك الرحلات الجوية، من بينهم لاعب لم يجر الإعلان عن اسمه، ليصل إجمالي الإصابات بذلك إلى تسع حالات.

ويتعلق الأمر بالرحلات الجوية الثلاث المستأجرة القادمة من أبوظبي والدوحة ولوس أنجليس.