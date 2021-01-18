 مقتل ما لايقل عن 129 شخصا خلال اشتباكات في ولاية غرب دارفور بالسودان - بوابة الشروق
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مقتل ما لايقل عن 129 شخصا خلال اشتباكات في ولاية غرب دارفور بالسودان

اشتباكات في دارفور - ارشيفية
اشتباكات في دارفور - ارشيفية
( د ب ا)
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:27 م
أعلنت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور غربي السودان اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 129 شخصا وإصابة 198 أخرين في اشتباكات بين جماعات عرقية متعددة.

وأضافت النقابة أن الاشتباكات وقعت في مخيم للنازحين في مدينة الجنينة في مطلع الأسبوع.

وأفادت نقابة المحامين في دارفور بأن الاشتباكات وقعت عندما طعن شخص من أصل عربي شخصا أخرا من عرقية المساليت.

وقالت النقابة إن ميلشيات مسلحة استخدمت الواقعة لشن هجمات في أنحاء المدينة، مما تسبب في وقوع وقتلى وحدوث فوضى وذعر.

وفرض حاكم الولاية محمد عبد الله الدومة حظر التجوال ليلا في محاولة لتهدئة الوضع، في حين أرسلت وزارة الدفاع قوات.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن " قلقه البالغ" إزاء وقوع الهجمات.

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