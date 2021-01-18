 الدستوري الحر التونسي: التعديل الوزاري خرق للدستور - بوابة الشروق
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الدستوري الحر التونسي: التعديل الوزاري خرق للدستور

البرلمان التونسي - ارشيفية
البرلمان التونسي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:26 م
اعتبرت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي السبت الماضي، فيه خرق للدستور وتعد علي المنظومة السياسية الموجودة.

وأكدت عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه كان من المفروض أن تحاسب الحكومة من قبل البرلمان، قبل القيام بالتعديل الوزاري.

وأوضحت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أن الحل لتجاوز الأزمة التي تعيشها تونس، يكمن في تجاوز الخلافات من قبل البعض وتوحيد القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات وقوى مجتمع مدني والإمضاء على الميثاق السياسي الذي قدمه الحزب الدّستوري الحر والتطرق لكلّ النقاط ذات الصلة.

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