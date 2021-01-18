الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، مساء الأحد، إنه من المتوقع غدًا الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، ومن متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع يوم الأربعاء المقبل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، ومن متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.