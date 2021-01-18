الخارجية الإيرانية: نتفاوض مع الأمم المتحدة لإيجاد قناة آمنة لتسديد رسوم الاشتراك بها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بأن إيران تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحديد قناة آمنة لتسديد رسوم الاشتراك للعام الجاري في ظل العقوبات الأمريكية التي أغلقت القنوات المالية في وجه طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول: "لقد كان آخر اقتراح لبلادنا هو الاستفادة من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتسديدها لمنظمة الأمم المتحدة بترخيص من البنك المركزي الإيراني، وتجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة حاليا بهذا الشأن مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية".

وكانت تقارير أفادت بأن أمانة الأمم المتحدة طلبت حرمان عشر دول من بينها إيران من حق التصويت في الجمعية العامة للمنظمة بسبب عدم تسديد رسوم اشتراكاتها.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

ومارست إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ضغوطا اقتصادية قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.