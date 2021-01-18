الأمن يواجه قافلة جديدة من مهاجري هندوراس بالغاز المسيل للدموع في جواتيمالا

قوبلت قافلة مهاجرين جديدة تحمل عدة آلاف من أبناء هندوراس في طريقهم إلى الولايات المتحدة بالغاز المسيل للدموع، بينما وقعت اشتباكات عنيفة مع السلطات في جواتيمالا، بحسب مصادر حكومية.

وقال أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، جوردان روداس أندرادي، في بيان أمس الأحد، إن عدة أشخاص أصيبوا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المهاجرين وقد تجمعوا في مجموعات في مدينة فادو هوندو الجواتيمالية، وهم يحاولون كسر طوق من قوات الأمن التي استخدمت الهراوات ضد الحشود.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 11 مهاجرا وجنديين أصيبوا.

وأفادت هيئة الهجرة في جواتيمالا بأن أكثر من 1300 مهاجر تمت إعادتهم أو تسليمهم للسلطات.

ومنذ مساء الجمعة، عبرت عدة مجموعات من آلاف المهاجرين من هندوراس الحدود إلى جواتيمالا.

وذكرت محطة تي في أزتيكا المكسيكية أن أكثر من 9 آلاف مهاجر دخلوا جواتيمالا عبر معبر إلفلوريدو الحدودي في ذلك الوقت.

وشكلت مجموعات أصغر من المهاجرين قافلة أكبر مساء الخميس في مدينة سان بيدرو سولا، شمال غرب هندوراس.

وتفر مجموعات من هندوراس من العنف والفقر وتداعيات إعصارين مدمرين، ويخططون للسفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقارير إعلامية.

وكثفت المكسيك مراقبتها للحدود مع جواتيمالا في ولاية تشياباس.

وفي أواخر العام الماضي، دمر الإعصاران إيتا ويوتا أجزاء من هندوراس، ما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصا وتشريد عشرات الآلاف. وتشير التقديرات إلى تضرر 3.7 مليون شخص.