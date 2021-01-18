أحمد ياسر ريان يخطف لسيراميكا فوزا قاتلا أمام الطلائع

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حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، على ستاد السويس في الدوري الممتاز.

تقدم شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وأدرك الطلائع التعادل سريعا بهدف إبراهيما كونيه في الدقيقة 65.

احتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي، في إضافة الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 92 بعد عرضية من زميله شريف دابو.

بهذا الفوز الثمين، استعاد سيراميكا كليوباترا ذاكرة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 5 مباريات، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد الطلائع عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، ولم يستفد من فوزه الأول في الجولة الماضية تحت قيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني.