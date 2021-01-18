عودة طلاب بعض الصفوف لمدارس باكستان بعد شهرين من الانقطاع

عاد طلبة الصفوف التعليمية من التاسع إلى الثاني عشر، اليوم الاثنين، إلى المدارس في جميع أنحاء باكستان، وذلك بعد انقطاعهم لمدة شهرين بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والعطلات الشتوية.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية أنه قد تم فتح المدارس، في ظل الامتثال الصارم لإجراءات التشغيل القياسية لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود طلاب الصف الثامن وما دونه إلى المدارس، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وجاء إعادة فتح المدارس بعد أن وافقت لجنة رفيعة المستوى على القرار، على أن يتم ذلك على مراحل.

وكان وزير التعليم، شفقت محمود، عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا رفيع المستوى في مركز القيادة الوطنية والعمليات، لمراجعة قرار إعادة فتح المؤسسات التعليمية، أثناء الموجة الثانية من تفشي إصابات فيروس كورونا.

وكانت باكستان أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في نوفمبر الماضي، لمواجهة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.