اتحاد الكرة يبحث توصيات اللجان والأفرع

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قرر مسؤولو اتحاد الكرة عقد اجتماعا للجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، الأربعاء المقبل، لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح.

كما ستناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول.

وتناقش أيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.