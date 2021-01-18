حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة الهيروين لترويجه في مصر الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة الأحد، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من مخدر الهيروين المضبوط بحوزته للمعمل الكيماوى لفحصها.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع، بضبط عاطل عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.