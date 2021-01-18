قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن منطقة سقارة تحتوي على 13 هرمًا أثريًا، منوهًا بأن هرم زوسر يعد أشهرها وأقدمها في التاريخ، إذ كان عبارة عن ست مصاطب فوق مقبرة الملك.

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عمر هرم زوسر 5 آلاف سنة، مشيرًا إلى أن الملك في مصر القديمة كان يحكم من هرم خوفو.

وذكر حواس، أن أهم شخصية في حياته هو خوفو بحسب اهتمامه ودراسته وليس توت عنخ آمون.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى مع الدكتور زاهي حواس تجميع الفخار من خلال متخصصين في الفخار الفرعوني.

واستعرض موسى، مرحلة أخرى وهي مرحلة تجميع عظام المومياوات الأثرية وتحليلها وهو ما كشف العديد من التفاصيل والمعلومات حول المصريين القدماء والحالات المرضية لهم.