العفو الدولية: يجب التحقيق في التسجيلات الصوتية المسربة عن معسكر اعتقال بيلاروس

قال خبراء حقوقيون إنه إذا كانت التسجيلات الصوتية المسربة التي تشير إلى وجود معسكر اعتقال خاص لمعارضي الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أصلية، فإنها مقلقة.



وتردد أن التسجيلات، التي أصدرتها جمعية "بي واي بي او ال" قبل بضعة أيام، تظهر أن نائب وزير الداخلية الحالي، نيكولاي كاربينكوف، ناقش في أكتوبر إقامة معسكر اعتقال خاص.



وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه إذا كانت التسجيلات الصوتية أصلية فإنها ستكون مجرمة للغاية.



ودعت منظمة العفو إلى التحقيق الفوري في التسجيل.



وتردد أن المسؤول أمر عناصر الشرطة بعدم الذهاب إلى الاحتجاجات بدون أسلحة نارية، وأنه أخبر الشرطة أن استخدام الأسلحة كان "مدعومًا بالكامل" من جانب لوكاشينكو. كما تردد أن كاربينكوف اعترف بأن الشرطة قتلت متظاهرا العام الماضي.