قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا جاهز لتلقي طلبات المواطنين حال الانتهاء من الإجراءات كافة.

وأضافت عاصم، في مداخلة عبر skype لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، تعليقًا على التقرير اليومي الخاص بحالات كورونا، إن الحالات المسجلة يوميًا ليست لحظية، مشيرة إلى وجود فرق بين الإصابة واكتشافها.

وأكدت أنه من المتوقع وجود فرق بين الصعود والهبوط في منحنى الإصابات والوفيات بكورونا، مضيفة أنه لا توجد مشكلات متعلقة بالنظام الصحي، نظرًا لوجود خبرة كبيرة لدى الأطباء.

وأفادت بأنه لا بد من مرور أسبوعين أو ثلاثة بشكل مستمر ليتم الاطمئنان إلى الانخفاض في حالات كورونا، ذاكرة أن الأمر يحتاج إلى الوقت.