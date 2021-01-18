ماليزيا تكشف النقاب اليوم عن حزمة مساعدات مع زيادة حالات كورونا

يعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين عن حزمة مساعدات خاصة، الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بحسب منشور رسمي على فيسبوك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان ملك ماليزيا حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما وضعت الحكومة معظم البلاد تحت نوع من الإغلاق لمدة أسبوعين.

وسجلت ماليزيا 4029 حالة في يوم واحد يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155 ألفا و95 حالة إصابة، وفقا لوزارة الصحة.

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز بأن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 158 ألفا و484 حالة حتى اليوم الاثنين، مع تسجيل إجمالي 601 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.