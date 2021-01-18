إيداع متهم بتمويل الإرهاب في ألمانيا السجن الاحتياطي

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أن قاضي التحقيقات أمر بإيداع متهم مشتبه في تمويله للإرهاب السجن الاحتياطي.

وعقب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم في السابع من يناير الجاري، ألقت السلطات الألمانية على هذا المتهم يوم الجمعة الماضي.

ويقبع منذ الأسبوع الماضي رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال. ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجل في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت.

وفي 7 يناير، فتش المحققون أيضا شقق ومكاتب أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الرجل الذي جرى إيداعه السجن الاحتياطي حاليا. وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.

ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضا تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا. وتشتبه السلطات أيضا في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في مايو 2020.

وبحسب المحققين، كانت هذه الأموال تذهب إلى هيئة تحرير الشام، وهي تحالف يجمع بين تنظيمات إرهابية إسلامية مسلحة تهدف إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من أجل إقامة "دولة دينية". وكان جوهر التحالف، الذي تأسس في أوائل عام 2017 وارتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم القاعدة الإرهابي، هو جبهة النصرة السابقة. وكانت التبرعات تهدف إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين.