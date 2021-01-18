إنجلترا توسع عملية تطعيم الأكثر من 70 عاما ضد كورونا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية اليوم الإثنين، أن إنجلترا تعمل على تعزيز تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 70 عامًا ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، إن وتيرة برنامج التطعيم تتسارع، حيث تم فتح عشرة مواقع أخرى اليوم لتلقى اللقاح، مثل كاتدرائية حلبة سباق وقاعة طعام للمساعدة في تطعيم 5.5 مليون شخص.

وحصل 3.79 مليون شخص على اللقاح حتى الآن.

وجرى الكشف عن المرحلة المقبلة ضمن جهود الحكومة لتطعيم الأربع فئات التي لها الأولوية للحصول على اللقاح بحلول 15 فبراير المقبل، حسب ما حددته لجنة خبراء للحكومة.

وهذه الفئات هي المقيمون في دور الرعاية والقائمون على رعايتهم؛ ومن يبلغون من العمر 80 عاما والعاملون في مجال الرعاية الصحة؛ ومن يبلغون من العمر أكثر من 75 عاما؛ والذين يبلغون من العمر أكثر من 70 عاما و"أكثر عرضة إكلينيكيا للإصابة بالفيروس".