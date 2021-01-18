وزير الإعلام الأردني: ندعم موقف مصر في ملف سد النهضة بشكل مطلق

قال وزير الإعلام الأردني، علي العايد، إن موقف الأردن تجاه مصر ثابت فيما يخص ملف سد النهضة، مؤكدًا أن الأردن تقف منذ بداية تطورات الملف إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر، والسودان.



وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الأردن تعتبر أن الموقف المصري مبني على أسس حقيقة وعادلة وقانونية، متابعًا: «ندعم هذا الملف بشكل مطلق ونقف بجانب الشقيقة مصر».



وأكد أن الأردن عبرت عن موقفها الثابت الداعم لمصر، من خلال اجتماعات عديدة عقدت في الجامعة العربية، وأيضًا على مستوى الاجتماعات الأخرى فيما يتعلق بالاجتماعات الدولية وغيرها.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.



وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.