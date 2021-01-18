منصور بن زايد: الإمارات ليست كما كانت قبل 10 أعوام

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات في المنظور العالمي ليست مثل دولة الإمارات قبل الخمسة أو العشرة أعوام الماضية، نظير التغيرات التي طرأت ومواكبتها للتطورات المتسارعة وإنجازاتها الكبيرة في مختلف المجالات والقطاعات.



جاء ذلك خلال كلمته لفريق الإعلام الوطني في أول اجتماعاته بعد اعتماده بقرار من مجلس الوزراء حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأوضح بن زايد، أن الاهتمام الإعلامي بدولة الإمارات ازداد خلال العام 2020 فقط إلى 3 أضعاف، بفعل المشروعات الاستراتيجية والمبادرات العالمية التي تبنتها الدولة مثل إطلاق مسبار الأمل، وتدشين محطة براكة للطاقة النووية، ومعاهدة السلام التاريخية، والنجاح في إدارة جائحة كوفيد - 19 على الرغم من التأثيرات السلبية لها على العالم.



وقال "إنه وفي توقيت مهم يشهد فيه العالم تغييرات تاريخية في مجال الإعلام والتواصل وتبادل المعلومات، يسير إعلامنا الوطني بخطى ثابتة نحو المستقبل، ما يتطلب الارتقاء بأدواته وخططه لمجالات أرحب وأكثر تأثيراً وإبداعاً بما يواكب المستجدات".



وأضاف أن التطور المتسارع الذي تشهده الإمارات يتطلب أن ترافقه أدوات وخطط ومنصات إعلامية تتماشى معه، وبالتالي فإن منجزات الدولة تحتاج لمنصات إعلامية تعرّف العالم بها بجميع اللغات وتعمل على الوصول لجميع الشرائح المجتمعية في العالم.



وتابع "هناك الكثير من الفرص والقصص التي يمكن أن ننقلها للعالم من خلال إعلامنا.. ننقل من خلاله حقيقة دولة الإمارات وشعبها وقيادتها، والحياة فيها ولكل من يعيش فيها من البشر في تسامح وأخوة وكرامة وحياة كريمة ، لذلك نريد تفكيرا مختلفا للتعامل مع الملفات الإعلامية وإعلاما يخدم التنمية ويواكب توجهات الدولة".