كندا تنهي عامين من حظر طائرات بوينج 737 ماكس

وافقت السلطات الكندية، اليوم الإثنين، على عودة الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس" للطيران مرة أخرى في الأجواء الكندية اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، لتنهي فترة توقف لمدة 22 شهرا بعد حادثين في الخارج أودا بحياة 346 شخصا.



وأعلنت هيئة النقل الكندية اليوم أنها أكملت المراجعة التي استمرت عامين تقريبا للطائرة وأصدرت "توجيها لصلاحية الطيران" يشرح بالتفصيل سلسلة من التغييرات الإلزامية التي يجب إجراؤها قبل أن تتمكن من العودة إلى المجال الجوي الكندي.



وذكرت الإدارة إنها ستكمل الخطوة الأخيرة من عملية السماح للطائرة بالطيران يوم الأربعاء وتلغي إشعارا إلى الطيارين يحظر الرحلات الجوية التجارية للطائرة بوينج ماكس.



وتم إيقاف تشغيل طائرات "ماكس" بعد حادثين مرتبطين جزئيا بعيوب في برنامج قمرة القيادة. ولم تكن هناك صلة بالمحركات.



ورفعت الولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، حظرا استمر 20 شهرا على تشغيل رحلات طائرات "737 ماكس"، بعد أن حددت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تفاصيل تحديث البرمجيات والأنظمة والتدريب، التي يتعين على "بوينج" وشركات الطيران الانتهاء منها قبل نقل الركاب.