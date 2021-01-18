وزير خارجية اليمن يبحث مع نظيره المغربي القضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الخارجية اليمني تأكيده، خلال اللقاء، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، موقف بلاده الثابت ودعمها الكامل لموقف المملكة المغربية حول قضية الصحراء المغربية وجهودها للحفاظ على وحدة التراب المغربي، مثمنا الحل المغربي في مقترح الحكم الذاتي، وبما يحقق تطلعات الشعب المغربي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والرخاء.



ومن جهته، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج إدانته للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي، مقدماً التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.



وأكد أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وإصرارها على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة الشعب اليمني، كما جدد موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ولكل ما يحفظ لليمن أمنه واستقراره.