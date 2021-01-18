إقامة قداس عيد الغطاس دون حضور شعب الكنيسة في الوادي الجديد

شهدت الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، إقامة قداس عيد الغطاس، بالكنائس المختلفة بمراكز المحافظة، والذي يوافق العاشر من طوبة عام 1737 من العام القبطي، ويحتفل به الأقباط بذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن شابا على يد يوحنا المعمدان.



وأقيم قداس عيد الغطاس، في كنيسة العذراء مريم بمقر مطرانية الوادي الجديد، دون حضور شعب الكنيسة، واقتصر الحضور على الآباء الكهنة الإكلريكين وخورس الشمامسة، وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات قداس عيد الغطاس، في ظل الإجراءات الاحترازية والالتزام بعدم حضور شعب الكنيسة للوقاية والحماية من فيروس كورونا.



ويرتبط عيد الغطاس بعدد من الطقوس الشعبية، وتناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل عصير القصب والقلقاس واليوسفي والبرتقال، وهى مأكولات مرتبطة بمفاهيم وتعاليم الكنسية القبطية منذ القدم.



وفي سياق متصل، شددت أجهزة الأمن من تأمين محيط الكنائس وفرض طوقا أمنيا بمحيطها، وتعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات لضمان إقامة قداس عيد الغطاس بالكنائس دون وقوع مشكلات أو طوارىء.