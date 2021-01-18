تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا

عين الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، يان كوبيش، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا.



وأصدر المكتب الصحفي الخاص بالأمم المتحدة بيانا جاء فيه: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم (الاثنين)، تعيين السلوفاكي، يان كوبيش، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.



ويدخل يان كوبيش، الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم ووزير الخارجية السابق في بلاده إلى الساحة الليبية بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق غسان سلامة، وما تبعها من اختلافات بين الدول الكبرى على هوية المبعوث الجديد، آتياً من الساحة اللبنانية كمبعوث أممي فيها.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد رشّح كوبيش لخلافة سلامة الذي استقال من المنصب في مارس الماضي بسبب "الإجهاد"، على حد وصفه، وتولّى ستيفاني وليامز، نائب الأخير منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.