مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، أبرزها مباراة فولهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

14:30 - غزل المحلة أمام مصر المقاصة – ONTime Sports HD1

14:30 – سيراميكا أمام طلائع الجيش – ONTime Sports HD2

17:00 – الإسماعيلي أمام المقاولون العرب – ONTime Sports HD1

الدوري الإنجليزي

22:00 – آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد – beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي

21:45 – كالياري أمام ميلان – beIN Sports HD4

كأس أمم إفريقيا للمحليين

18:00 – المغرب أمام توجو – beIN Sports HD7

21:00 – رواندا أمام أوغندا - beIN Sports HD7