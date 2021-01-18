مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات العالمية، أبرزها مباراة فولهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
14:30 - غزل المحلة أمام مصر المقاصة – ONTime Sports HD1
14:30 – سيراميكا أمام طلائع الجيش – ONTime Sports HD2
17:00 – الإسماعيلي أمام المقاولون العرب – ONTime Sports HD1
الدوري الإنجليزي
22:00 – آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد – beIN Sports HD1
الدوري الإيطالي
21:45 – كالياري أمام ميلان – beIN Sports HD4
كأس أمم إفريقيا للمحليين
18:00 – المغرب أمام توجو – beIN Sports HD7
21:00 – رواندا أمام أوغندا - beIN Sports HD7