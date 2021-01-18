رئيس الصرف الصحي يتفقد تمركزات سيارات الكسح الرئيسية ومحطات معالجة خورشيد

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع ختام نوة الفيضة الكبرى، في منطقة تمركزات سيارات الكسح الرئيسية بنفق قناة السويس بحي وسط، ومتابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالتزامن مع الحالة المرورية.

كما تفقد نافع، تمراكزات محور المحمورية بداية من كوبري الناموس وحجر النواتية، من حيث المعدات وسيارات الشفط، والتأكيد على مدى جهزيتها واستعدادها والاطمئنان على الحالة المرورية بالمنطقة.

كما توجه رئيس الصرف الصحي، إلى محطة معالجة خورشيد لمتابعة سير الأعمال، وكذلك متابعة سير أعمال سحب مياه الأمطار المتبقة بشوارع محافظة الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع، أن ذلك يأتي ضمن استعدادات شركة الصرف الصحي لنوة الفيضة التي بدأت يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للتمركزات وفرق الطوارئ والتدخل السريع للتصدي للنوة.