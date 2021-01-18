إحباط محاولة تهريب 34 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع بميناء الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارتي: حركة الصادر، ومكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية البحري، من إحباط محاولة تهريب 34 ألف و400 علبة سجائر، أجنبية الصنع "بدون منشأ"، قبل سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

تلقى مدير أمن شرطة ميناء الإسكندرية، إخطارًا يفيد أنه بناء على إخبارية سرية مقدمة من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وإدارات: جمرك الصادر، ومكافحة التهرب الجمركي، والفحص بالأشعة، بالاشتباه في قيام شركة "ا.ل.ا" بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم "أركي 2453157" ببيان جمركي رقم 2684 لسنة 2021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 630 كرتونه منتجات زجاجية مصدرة إلى ميناء "حيفا".

وبتمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" تبين وجود كثافات متماثلة ومتعددة، وباستصدار إذن من نيابة الميناء، وتشكيل لجنة "أمنية – جمركية" للمعاينة وفحص مشمول الحاوية، تبين وجود 215 كرتونه، بكل منها 16 خرطوشة، بداخل الواحدة منها 10 علب سجائر، بإجمالي 34 ألف و400 علبة سجائر أجنبية الصنع، بدون منشأ، ماركة "مانشيستر"، وغير ملصق عليها طابع "بندرول"، مخبأة داخل كراتين المنتجات الزجاجية في الثلث الأخير من الحاوية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.