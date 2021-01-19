كينيا أيروايز تستهدف مضاعفة إيرادات نشاط الشحن الجوي خلال 5 سنوات

قال آلان كيلافوكا الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكينية "كينيا أيروايز" للصحفيين في العاصمة نيروبي اليوم الاثنين إن الشركة تستهدف زيادة إيراداتها من نشاط الشحن الجوي لتصبح 20% من إجمالي إيراداتها خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تتراوح النسبة حاليا بين 7 و10% فقط.



وأشار وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة تعتزم تحويل طائرتين من طراز بوينج دريملاينر إلى طائرات شحن خلال شهر وهو ما يضيف إلى طاقة أسطول الشحن الجوي لديها 10 أطنان لكل طائرة.



وتنقل كينيا أيروايز حاليا ما بين 800 و1000 طن أسبوعيا.



في الوقت نفسه تعتزم كينيا أيروايز تغيير عقود تأجير الطائرات مع شركات التأجير لكي يتم تحديد قيمة الإيجار على أساس حجم استخدام الطائرات وليس كقيمة ثابتة.



وتستهدف هذه التغييرات إلى جانب خطة التقاعد المبكر لعدد من العاملين في الشركة إلى تقليل النفقات الثابتة بنسبة 30%.



وقال كيلافوكا إن حجم الإشغال على الخطوط الداخلية جيد و يتراوح بين 50رو60% وهو معدل جيد بحسب رئيس الشركة رغم أنه لم يصل إلى 100%.