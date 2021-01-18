دعوة الرياضية الرائدة سارة فولر لحفل تنصيب بايدن

قالت سارة فولر، التي صنعت التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تلعب في فريق الكلية لكرة القدم الأمريكية في إحدى أبرز البطولات، إنها تلقت دعوة إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس يوم الأربعاء.

وكتبت فولر في تغريدة يوم الأحد: "إنه لشرف كبير أن تتم دعوتي للمشاركة في أحد أعظم التقاليد الأمريكية".

وأضافت: "هذا التنصيب التاريخي له مغزى خاص للنساء والفتيات الأمريكيات. الأسقف الزجاجية تتهشم وحان الوقت لتولي القيادة كامرأة".

ودخلت فولر، اللاعبة بفريق كرة القدم الأمريكية النسائي بجامعة فاندربيلت، التاريخ العام الماضي عندما أصبحت أول امرأة تلعب وتسجل أهدافا في مباراة كرة قدم أمريكية ضمن بطولة "باور فايف كونفرنس".