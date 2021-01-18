قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون «السايس» هدفه الحفاظ على النسق الحضاري في الشوارع الخاضعة سواء للمحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنه يتم تشكيل لجان من قبل المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة لتحديد الأماكن التي يجوز فيه انتظار السيارات.

وأوضح أن التقديم للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة «السايس» متاح لكل من الأفراد والشركات، مضيفًا أن اللجان المختصة تفحص الأماكن المتقدم عليها بالطلب، لتحديد ما إذا كان من الممكن قبولها حسب المعايير أم لا.

وذكر أن «السايس» سيكون لديه كارنيه معلق على الزي المخصص، يحمل صورته واسمه ورقم الترخيص ومكانه، منوهًا بأنه المواطن سيحصل على إيصال مكتوب فيه الساحة التي ترك فيها سيارته والموعد واسم الشخص الذي استلم منه السيارة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك لجان تفتيش من المحافظة ومن وزارة التنمية المحلية لمتابعة الأمر على مستوى جميع المحافظات، موضحًا أنه لن يتم السماح بدفع قيمة أكبر من المحددة من قبل الوزارة.

ونوه متحدث التنمية المحلية، بأنه سيتم تطبيق هذا القانون اعتبارًا من صباح باكر، حسب القانون.

واعتمد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف بـ«السايس».

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير 2021، قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع «السايس».