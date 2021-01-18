قال عالم الآثار زاهي حواس، إنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير 2011، معقبًا: «عيناي أذرفت بالدموع عندما شاهدت ألف شخص داخل المتحف المصري».

وأضاف حواس، في لقاء خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لم يتصور أن مصر تعود مرة ثانية، بعد ما حدث فيها، ولكن الرئيس السيسي وجيش مصر هم من أنقذوا مصر.

وتابع: «الحمد لله كل اللي كان داخل المتحف المصري كان بيدور على الزئبق الأحمر والذهب»، نافيًا أن يكون هناك ما يسمى بالزئبق الأحمر «هجص وكلام وتخيلات عند الناس».

وأشار إلى أنه «تم اكتشاف مقبرة ووجد سائل داخل تابوت فيها، وتم وضعه في زجاجة، وحفظوه في الأقصر، وضحكوا على الناس وقالوا زئبق، لكنه في حقيقة الأمر سائل تحنيط»، متابعًا: «الذهب كان مقفولًا عليه والمتحف كان ضلمة».

وعقب: «تم سرقة 54 قطعة أثرية وتم إعادتها مرة أخرى وتم سرقة تمثال لإخناتون، وألقى به من حصل عليه في الزبالة»، مضيفًا: «ربنا أنقذ المتحف المصري».