الشرطة النرويجية تؤكد مقتل 5 أشخاص في حريق بمنزل ريفي

لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق بمنزل ريفي يقع شمال النرويج، حسبما ذكرت الشرطة النرويجية اليوم الأحد.

واندلع الحريق مساء أمس السبت في منطقة أندوي بجزر فيستيرالين.

وتمكن رجل من النجاة بنفسه من الحريق واضطر إلى السير عاري القدمين لعدة كيلومترات قبل أن يصل إلى أقرب جيرانه الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ ، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضحت الشرطة فى بيان أصدرته حول الحادث مساء اليوم، أنه تم العثور على الأشخاص الخمسة وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث حيث كان ثلاثة منهم فى عداد المفقودين. ولم يتم التعرف على هوية الجثث بعد.

وقالت الشرطة في بيانها "بقلب مثقل بالحزن نؤكد أن هذا الحريق أودى بحياة خمسة أشخاص".

وأضاف البيان أن الشرطة رغم ذلك " تشعر بالارتياح لأننا تمكنا من العثور على المفقودين، ولكن هذا يوم صعب لمن لهم صلة بالضحايا وللمجتمع المحلي".

ولم يعرف بعد سبب الحريق، غير أن الشرطة قالت إنه من المحتمل أن يكون الحادث عرضيا.