الكاظمي يفتتح الدورة الجديدة لمعرض صنع في العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، إلى دعم وحماية الصناعة المحلية وتهيئة البنى التحتية لإحياء الصناعة العراقية.



وقال الكاظمي خلال افتتاح فعاليات معرض صنع في العراق



نعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا".



وأضاف" نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة، فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين".



وذكر الكاظمي " أن العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الديكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة".



وقال رئيس الوزراء" المطلوب إطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه".



وأضاف" أن الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضنا ضرائب على المنتج المستورد لدعم وحماية المنتج المحلي الوطني أن الحكومة ماضية في تطوير المناطق الصناعية في الموصل والبصرة والناصرية والأنبار وكل مناطق العراق".