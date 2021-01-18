 بسام راضي: زيارة السيسي إلى الأردن في إطار الحرص على مواصلة التنسيق المنتظم - بوابة الشروق
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بسام راضي: زيارة السيسي إلى الأردن في إطار الحرص على مواصلة التنسيق المنتظم


نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:30 م

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.


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