الإندبندنت: معدل وفيات كورونا في بريطانيا الأعلى عالميا

ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الاثنين، أن بريطانيا أصبح لديها الآن أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بحسب ما أظهرته أحدث البيانات.

وأشارت إلى أن متوسط ​​عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 935 حالة وفاة، أي أن ما يعادل أكثر من 16 شخصًا من بين كل مليون يفارقون الحياة يوميا بسبب الفيروس.

وأضافت (الاندبندنت) أن الأرقام تظهر التي جمعتها منصة الأبحاث (Our World in Data) التي تتخذ من جامعة أكسفورد البريطانية مقراً لها، أن بريطانيا هي الأعلى بين دول العالم في معدل وفيات كوفيد-19 للفرد، حيث تقدمت على جمهورية التشيك، التي كانت تحتل الصدارة منذ 11 يناير الجاري، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن أحدث حصيلة يومية من وفيات الفيروس مساء أمس الأحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام المعلنة خلال عطلة نهاية الأسبوع تميل إلى الانخفاض بسبب التأخر في الإبلاغ عن الحالات، ما يعني أن عدد الوفيات اليومية الجديدة في المملكة المتحدة من المرجح أن يرتفع مرة أخرى عند الإعلان عن الأرقام الجديدة اليوم.

وأوضحت أن بريطانيا سجلت 671 حالة وفاة أخرى بكوفيد-19 يوم الأحد، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة بسبب الفيروس في بريطانيا إلى 89 ألفا و261 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات تراكمية في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك (وهي دول تفوق بريطانيا بكثير في عدد السكان)، كما شهدت بريطانيا أكثر من 3,4 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، أي ما يعادل مصابا واحدا من كل 20 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن ماكس روزر، الباحث في جامعة أكسفورد ومؤسس منصة الأبحاث، أن البلدان الأخرى اتخذت إجراءات أسرع وأكثر حسما في المراحل الأولى من الجائحة، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "آخر حالة وفاة بسبب كوفيد في نيوزيلندا كانت في منتصف سبتمبر".

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل الوفيات في المملكة المتحدة الآن أعلى مما كان عليه خلال الموجة الكبرى الأولى في أبريل الماضي، عندما بلغ ذروته عند 13 حالة لكل مليون شخص يوميا، كما تكشف أحدث الأرقام الحكومية عن أن عدد الأشخاص المُصابين بكوفيد-19 في المستشفيات أعلى بكثير مما كان عليه في ذروة الموجة الأولى، مما يشير إلى أن عدد الوفيات اليومية الجديدة سيستمر في الارتفاع.

وخلال مؤتمر صحفي في "داونينج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، قال كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي إن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، على المدى القصير على الأقل.