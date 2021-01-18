6 مشروعات تفوز ببرنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن الفائزين بالمشروعات الممولة من الاتفاقية المبرمة مع الشبكة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، موضحة أن 6 مشروعات استوفت الشروط من ضمن 50 مشروعا تقدموا، وتم تقييمهم من قِبل المكتب الفني بالأكاديمية، وتم عرضهم على الشبكة القومية للمعلومات لاختيار المشروعات الممولة، وفقا لأهداف الشبكة وللميزانية المعتمدة عن العام المالي 2020- 2021.

وأطلق محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية ضمن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة في يناير 2020، ويبلغ عدد الجهات المشاركة في الشبكة القومية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية 14 جهة وهم: "جامعات القاهرة كلية الزراعة وكلية العلوم، وجامعات الإسكندرية، ودمنهور، وبنى سويف، والمنصورة، ومصر للعلوم والتكنولوجيا أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والمركز القومى للبحوث، وجهاز شئون البيئة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية".

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود صقر، أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي يهدف إلى تجميع القدرات المصرية المتخصصة فى مجال ما بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتي تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضا إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة.

وتابع: "كما تهدف إلى إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف علي المدي البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة، والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية".

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، أن عدد الشبكات بلغ ١٠ شبكات قومية، منها ٧ فى مرحلة العمل فى مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا الحيوية وأمراض السرطان والثقافة العلمية والمسابك والمعشبات وتكنولوجيا النانو، وجارِ إنشاء شبكات الرياضيات والمتاحف العلمية والطب الشخصي.