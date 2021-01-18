سلسلة مقاهي ستاربكس تغلق مؤقتا عددا من متاجرها في مدينة نيويورك اليوم

من المحتمل أن يجد سكان نيويورك الذين يأملون في شراء قدح من قهوة "اللاتيه" من ستاربكس، اليوم الأحد، متجرهم في الحي مغلقا.

وأغلقت سلسلة المقاهي مواقع متعددة في مدينة نيويورك، اليوم الأحد، وفقًا لعدد كبير من المنشورات على موقع تويتر. وتم وضع لافتة على نافذة أحد المواقع في الجانب الغربي العلوي تفيد بأن المتجر "مغلق مؤقتًا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اللافتة قالت: "من فضلك.. تقبل اعتذارنا عن أي ازعاج.. نحن نعمل على إعادة فتح متجرنا في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الوكالة أن جميع مواقع ستاربكس في مانهاتن مغلقة اليوم، وتردد أن السبب هو الحذر بسبب خطط الاحتجاجات في المدينة، على الرغم من أنه يبدو أن لا أحد يعرف أين ومتى أو ما إذا قد تم التخطيط لاحتجاجات.