 المحكمة الدستورية بإفريقيا الوسطى تؤيد إعادة انتخاب الرئيس تواديرا - بوابة الشروق
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المحكمة الدستورية بإفريقيا الوسطى تؤيد إعادة انتخاب الرئيس تواديرا

اعمال عنف في افريقيا الوسطى - ارشيفية
اعمال عنف في افريقيا الوسطى - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:37 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:37 م
أيدت المحكمة الدستورية في جمهورية إفريقيا الوسطى إعادة انتخاب الرئيس فوستان أرشانج تواديرا؛ ما يثير احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف عقب محاولة متمردين السيطرة على العاصمة "بانجي " الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المعارضة حثت المحكمة على أن تأمر بإعادة الانتخابات التي أجريت في 27 من ديسمبر الماضي بدعوى انعدام الأمن وحدوث مخالفات مزعومة شابت التصويت.

ولكن أعلنت المحكمة اليوم أن تواديرا فاز بحصوله على 53% من الأصوات التي أدلى بها 35% من الناخبين المسجلين، بينما حصل الاقتصادي ورئيس الوزراء السابق أنيسيت جورج دولوغويلي على 22% من الأصوات.

وقد تصاعدت التوترات بشكل كبير منذ الانتخابات الرئاسية، حيث حاول المتمردون المناوئون لإعادة انتخاب الرئيس تواديرا التوغل في العاصمة بانجي الأسبوع الماضي، ولكن القوات الأمنية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دحرت الهجوم في النهاية.

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