 تعافي وخروج حالتين كورونا من قسم العزل في مستشقى قنا - بوابة الشروق
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تعافي وخروج حالتين كورونا من قسم العزل في مستشقى قنا

حمادة عاشور:
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:34 م

أعلن مستشفى قنا العام، اليوم الاثنين، تعاف وخروج حالتين من مصابي فيرس كورونا، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عقب تلقيهما العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، والدكتورة إنجي خلف، إشراف قسم العزل.

وقال محمد الديب، مدير المستشفى، إن قسم العزل بقنا العام سجل تعاف وخروج حالتين جدد لمسن ومسنة تبلغ أعمارهم 75 عاما، و80 عاما، ويعانان من أمراض مزمنة عقب تلقيهم العلاج بالعزل.

وأوضح الديب، أن المستشفى تقدم خدمة طبية متميزة بجميع الأقسام وفي التعامل مع حالات كورونا، حيث يعد قسم العزل أكبر الأقسام في محافظة قنا، مقدمًا الشكر للطاقم الطبي وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى لمجهودهم في خدمة المرضى.

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