لبنان : عدد الإصابات بكورونا يصل إلى 255956

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الاثنين إلى 255956 بعد تسجيل 5872 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1959 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3126 من بين المقيمين و 18 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 255956 منذ 21 فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1959 منذ 21 فبراير الماضي.



وبدأ تنفيذ حالة الطوارىء الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء كورونا.



وتضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري ".



واستثنى من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية، إضافةً إلى الإعلاميين.



يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31 مارس 2021.