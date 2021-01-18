حمدوك: السودان لن يقبل بتهديد سلامة 20 مليون مواطن بسبب سد النهضة

جدد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، رفض بلاده لفرض سياسة الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وحسبما ذكره مكتب رئيس الوزراء، على موقع «تويتر»، قال حمدوك، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، مساء الاثنين، إن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع، وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

وترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماع الجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة.