تراجع عدد زوار اللوفر بنسبة 72% وخسارة 90 مليون يورو في 2020

شهد متحف اللوفر الشهير في باريس، والذي يجذب في السنوات العادية ملايين الأشخاص المتحمسين لرؤية "الموناليزا" وأعمال فنية أخرى، انخفاضا في أعداد الزوار بنسبة 72 % في عام 2020.



وبسبب الإغلاق الذي استمر لمدة ستة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، شهد متحف اللوفر انخفاضًا في أعداد الزائرين من 6ر9 مليون زائر في عام 2019 إلى 7ر2 مليون في عام 2020 - 70 % منهم من السياح المحليين.



وبشكل إجمالي، تم إغلاق المتحف لمدة نصف عام تقريبا: ما يقرب من أربعة أشهر في الربيع، ثم شهرين في الشتاء.



ويقدر المتحف، الذي يتم تمويله ذاتيا بنسبة تزيد عن 50 %، أن الخسارة الناتجة عن الإغلاق كانت 90 مليون يورو (108 ملايين دولار)، وغطت الدولة حوالي نصف هذه الخسائر.