بايدن يعتزم إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية للعدول عن سياسات ترامب

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيصدر مجموعة من القرارات التنفيذية في الساعات الأولى لتوليه السلطة، سواء في إجراءات مهمة أو ورمزية للعدول عن سياسات تم وضعها في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين أولى الأولويات، إعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، ورفع الحظر على الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، وإصدار تفويض بارتداء الكمامات أثناء السفر بين الولايات.

ووفقا لمذكرة لكبير موظفي البيت الأبيض القادم رونالد كلاين استشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن التليفزيونية وسائل إعلامية أخرى، سيحاول بايدن أيضا تسريع لم شمل العائلات، بعد فصل الأطفال عن والديهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وحدد بايدن النقاط الرئيسية لسياسات حملته الانتخابية الرئاسية، ساعيا للعدول عن قواعد هجرة أكثر صرامة، وموقف متراخ بشأن الصحة العامة، ونفور من تعاون دولي بشأن التغير المناخي.

وقال بايدن بالفعل إنه يهدف إلى الدفع لإقرار مساعدات أخرى بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين وتحفيز الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة من جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لمذكرة كلاين، سيتخذ بايدن إجراء تنفيذيا من أجل تعليق إجراءات إخلاء المساكن، وأقساط قروض الطلاب طوال فترة الأزمة الصحية.