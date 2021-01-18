مسئول روسي: إصدار شهادات تطعيم إلكترونية ضد كورونا

أعلن مسؤول حكومي روسي أن بإمكان كل مواطن خضع للمرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا الحصول على شهادة إلكترونية توثق تلقيه اللقاح.



وأوضح دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، أن تسجيل طلبات للتطعيم ضد كورونا يبدأ بشكل تجريبي على موقع "الخدمات الحكومية" اعتبارا من اليوم، مضيفا أنه بعد تلقي الشخص المكون الثاني من اللقاح سيكون بإمكانه الحصول على شهادة إلكترونية توثق ذلك عبر الموقع نفسه.



وأضاف المسئول أن الشهادة ستكون مزودة برمز استجابة سريعة، ما يجعل استخدامها سهلا جدا.



وتخطط السلطات الروسية لتطعيم 68,6 مليون نسمة، أي 60% من سكان البلاد، ضد فيروس كورونا خلال هذا العام.