أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي طالب بإعفائه من مسئولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الحالية، وهو ماوافقنا عليه.

وقال اللواء عامر فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم: منذ الموسم الماضي والكابتن مختار مختار يطلب اعفائه ولكننا تمسكنا به ، ومع رغبته الشديدة فى الوقت الحالي وعدم التوفيق مع الفريق وافقنا على رغبته.

وعن بديل مختار مختار فى قيادة الفريق قال رئيس نادي الإنتاج خلال ساعات سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد.

وعلمت الشروق أن الثنائي حمادة صدقي وأحمد كشري أبرز المرشحين لخلافة مختار مختار ، وإن صدقي هو الأقرب لتولي المهمة.