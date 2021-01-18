قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه تم إخراج مجموعة ضخمة من الآثار من بئر على عمق 14 مترًا في منطقة سقارة.

وأضاف، في حوار خاص ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أثناء التواجد في أحد الآبار على عمق 14 مترًا، أن أغلب التوابيت الموجودة في هذا البئر تعود للدولة الحديثة.

وأكد أن أهمية هذا الكشف الحديث ليست في التوابيت التي تم إخراجها وإنما في الآثار والفخار والألعاب الذكية والبرديات واللوحات الضخمة التي اكتشفت، مضيفًا أن أحد الضباط دفن في تابوت داخل هذا البئر مع «البلطة» التي كانت معه.

وذكر أن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها تليفزيون مصري إلى بئر على عمق 14 مترًا، مشيرًا إلى أن البئر يحوي 54 تابوتًا لم يتم فتحها بعد.