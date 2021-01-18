الإسكندرية: اعتماد بروتوكول مع جمعية 6 أكتوبر لاستغلال شاطئ النخيل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية ، خلال جلسته اليوم الاثنين، على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطيء النخيل لمدة 5 سنوات وبقيمة استغلال قدرها 8,5 مليون جنيه تزداد 10% كل عام.



وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال ترؤسه للمجلس التنفيذي للمحافظة، أن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطيء النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة.



وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطيء وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطيء، وتعيين شركة الإنقاذ بالشاطئ.



وشدد الشريف على أن ما حدث في شاطيء النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تماما، ولن نسمح بتكراره مرة أخري، وتم مراعاة ذلك في البروتوكول المبرم، مشيرا إلى أن الجمعية كانت قد شهدت عددا من الخلافات داخلها، وبناء على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم وتم عقد عدة مباحثات والاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.