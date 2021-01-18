أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة بإدارة نادي الزمالك، انتعاش خزينة النادي بـ75 مليون جنيه، رافضًا في نفس الوقت ما قيل عن طلبهم بالحصول على قروض لحل الأزمة الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة المؤقتة في تصريحات اليوم الإثنين لقناة "أون تايم سبورتس" :" هناك أزمة مالية بالفعل في الزمالك اقتصادية وتنموية ولكن هذا لا يعني أن النادي مفلسًا هناك فارق بين الإفلاس والتدفق النقدي".

وأضاف:" لم نطلب كما تردد الحصول على قروض حسنة، نادي الزمالك أكبر من أن يتبرع له أحد، ولم نطلب تبرع أي أحد، نحجنا في الأيام الماضية الحصول على 75 مليون جنيه، وفريق الكرة ليس وحده من يستنزف المال، لدينا 24 رياضة أخرى".

وتابع: "سبب ظهورنا بشكل مكثف في الإعلام هو أننا نفاجئ كل يوم بإشاعة جديدة".

وأكمل: "القانون لا يسمح لنا بالكشف عن رواتب العاملين، فمن المفترض أن أحافظ على سرية عقود اللاعبين".

وواصل: "إجمالي عقود لاعبي كرة القدم في الزمالك 257 مليون جنيه في العام، بكل تأكيد الزمالك يمكنه دفع تلك الرواتب، مثلما تمكنا من دفع المتأخرات سندفع ما هو قادم".

وأتم: "لدينا 24 لعبة والزمالك رقم 1 بهم، تربينا على اللعب للمركز الأول في النادي والثاني مثل الأخير، وهذا ما تربينا عليه".