 روسيا: انهيار ثلجي يغمر 12 شخصا في منتجع دومباي - بوابة الشروق
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روسيا: انهيار ثلجي يغمر 12 شخصا في منتجع دومباي

انهيار ثلجي - ارشيفية
انهيار ثلجي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 7:31 م
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، بأن انهيارا ثلجياً وقع في منتجع دومباي في (قراتشاي– شركيسيا)، وقد يكون من 4 إلى 12 شخصًا تحت الثلوج.

وأضاف المكتب، في بيان، نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية، "في الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، وردت معلومات عن حدوث انهيار ثلجي على منحدر التزلج بقرية دومباي على جبل موسى أتشيتارا".

وتابع "بحسب المعلومات الأولية فقد ضرب هذا الانهيار الثلجي مقطورتين (نقطتا تأجير معدات التزلج) وتضرر مقهى، ويمكن أن يكون من 4 إلى 12 شخصًا في موقع الحادثة، والآن يعمل في المكان رجال الإنقاذ، ويتم فحص حجم الانهيار الثلجي".

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